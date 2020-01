Biotest meldet Neuigkeiten aus Großbritannien. Man habe in dem Land die Zulassung für das CMV-spezifische Hyperimmunglobulin Cytotect CP Biotest erhalten, heißt es am Mittwoch von Seiten des Unternehmens. Der regulatorische Prozess sei damit innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen werden, so Biotest. Schon jetzt wird das Mittel in mehr als 30 Ländern vertrieben.„Infektionen mit dem Cytomegalievirus stellen eine der häufigsten ...