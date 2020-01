PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Mittwoch vor der anstehenden Unterschrift unter das erste US-chinesische Handelsabkommen überwiegend zurückgehalten. Vor allem ein Medienbericht dämpfte die Stimmung, denn die Zölle für in die USA exportierten Waren aus China sollen Kreisen zufolge zunächst nicht gestrichen werden. Dies hatte bereits an den Überseebörsen für etwas Ernüchterung gesorgt.

Der Leitindex EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,08 Prozent auf 3772,00 Punkte. In Paris gab der Cac 40 um 0,04 Prozent auf 6038,34 Zähler nach. In London indes legte der FTSE 100 zuletzt um 0,19 Prozent auf 7637,04 Punkte zu und profitierte weiter von einem schwächelnden Pfund.