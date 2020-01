Deutsche Anleihen legen deutlich zu

Besonders hoch standen britische Staatsanleihen im Kurs. Am Markt wurde auf Inflationsdaten verwiesen, die der laufenden Zinssenkungsdebatte neue Nahrung gaben. Im Dezember fiel die Inflationsrate auf einen dreijährigen Tiefstand. In den vergangenen Tagen haben mehrere hochrangige Notenbanker ihrer Neigung zu einer lockereren Geldpolitik signalisiert, darunter Notenbankchef Mark Carney.

Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Märkte wenig. Im Mittelpunkt standen Wachstumszahlen aus Deutschland für das Gesamtjahr 2019. Erwartungsgemäß fiel das Wachstum mit 0,6 Prozent deutlich hinter das Tempo der Vorjahre zurück. Für dieses Jahr erwarten viele Bankvolkswirte eine leichte konjunkturelle Erholung.

In den USA stehen am Nachmittag auch einige Konjunkturdaten an. Hauptereignis ist aber die geplante Unterzeichnung eines ersten Abkommens zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Ob sich damit das Verhältnis der beiden Wirtschaftsmächte durchweg und nachhaltig verbessert, gilt an den Märkten und unter Ökonomen als fraglich./bgf/jha/