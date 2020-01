Engagement: Diese fünf neuen Themen hat Robeco für 2020 identifiziert

Jedes Jahr wählt das Team in strukturierter Weise neue Themen für den Unternehmensdialog aus. Dies geschieht in enger Abstimmung mit Kunden und den Investmentteams von Robeco. Der thematische Fokus liegt stets auf finanziell wesentlichen Themen in Bezug auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in einer Vielzahl von Anlagesegmenten.

Folgende fünf neue Engagement-Themen wurden dabei für 2020 identifiziert: