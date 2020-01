Ölpreise bewegen sich vor Lagerdaten wenig

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch in einem richtungslosen Handel wenig von der Stelle bewegt. Größere Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 64,38 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um sieben Cent auf 58,16 Dollar.

Nach wie vor werden die Ölpreise gedämpft durch das etwas weniger angespannte Verhältnis der USA zum Iran. Die Risikoaufschläge am Rohölmarkt sind in der Folge etwas gesunken. Zurzeit notieren die Rohölpreise in der Nähe einmonatiger Tiefstände.