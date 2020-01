Deutsches BIP-Wachstum fällt auf Sechs-Jahrestief

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den europäischen Börsen ist in der ersten Hälfte der Sitzung vom Mittwoch gemischt, so die Experten von XTB.Die Mehrheit der Blue-Chip-Indices falle, nur die Aktien aus Russland, Portugal und den Niederlanden würden Gewinne verbuchen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei vom schwachen BIP-Wachstum aus Deutschland unbeeindruckt geblieben, obwohl sich dieses auf ein Sechs-Jahres-Tief verlangsamt habe. [ mehr