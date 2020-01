BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Kritik des Iran am Vorgehen von Frankreich, Deutschland und Großbritannien im Streit um das Atomabkommen zurückgewiesen. "Wir sind der Auffassung, dass wir uns stets an das Abkommen gehalten haben", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Jetzt gehe es darum, die Vereinbarung zu retten.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hatte zuvor erklärt, nicht die Aktivierung des Mechanismus zur Streitschlichtung sei der richtige Weg, sondern die vertragsgerechte Umsetzung des Abkommens. Sobald dies passiere, werde auch der Iran voll und ganz zu dem Abkommen zurückkehren.