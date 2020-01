Singulus mit News, Aktie mit Kurssprung

Bei Singulus mussten die Anleger viel Geduld aufwenden, bis das Unternehmen endlich Vollzug bei einem Großauftrag aus China melden konnte. Nun ist es soweit: Man habe „am heutigen Tag Verträge über einen Großauftrag mit dem Kunden (CNBM) Bengbu Design and Research Institute of Glass Industry Co., Ltd., Bengbu, China, einer Tochtergesellschaft der China National Building Materials Group, (CNBM) Peking, China, für den Standort ...