FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Nachmittag 1,1153 US-Dollar wert. Am Vormittag hatte der Euro noch zeitweise 1,1119 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1142 (Dienstag: 1,1115) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8975 (0,8997) Euro.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China wollen die beiden Länder nun ein erstes Handelsabkommen besiegeln. Für einen Stimmungsdämpfer sorgte aber eine Kreisemeldung, wonach die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China zunächst nicht gestrichen werden.