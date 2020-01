Ölpreise geben deutlich nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre jüngsten Kursverluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,08 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 34 Cent auf 57,88 Dollar.

Unter Druck gerieten die Ölpreise nach der Veröffentlichung der Lagerdaten aus den USA. Die Rohöllagerbestände waren zwar überraschend gefallen. Die Bestände an Benzin und Destillaten hatten hingegen sehr stark zugelegt. Zudem war die Rohölproduktion auf einen Rekordstand geklettert.