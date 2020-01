Aurora Cannabis und Canopy – Trendwende! Es geht los!

Liebe Leser von Feingold Research, liebe Noch-Nicht-Abonnenten – wo liegt unser Mehrwert? Nun – es ist und bleibt unser Sentimentansatz, unser Research, die Stimmungsindikatoren, die sonst niemand hat und so auswertet und der psychologische Ansatz. Der Lohn 2020 bisher: Wirecard, Varta und Beyond als Volltreffer. Nun kommt noch Aurora dazu, sprich – Cannabis läuft an. Am 2.1 hatten wir darauf hier auch hingewiesen – der Rest im Abobereich. Dazu weiter unten noch viel mehr. Kurz zu Aurora – Sie geben kein Stück aus der Hand. Natürlich ist die Spekulation heiß, doch Sie haben das Mehrjahrestief nahezu getroffen. Spekulation laufen lassen! Nun zu unserem Dienst für Sie:

Liebe Leser, unseren Abonnenten hatten wir als einen der letzten Tipps für 2020 die Aktien von Aurora und Canopy mit auf den Weg gegeben. Die Stimmung ist am Boden, der Hype völlig vorbei. Fundamental stand jetzt! zurecht. Doch die Phantasie bei Aktien geht stets nach vorn. Deshalb gilt mit Start 2.1.20 – schaut Euch die Cannabis Titel an. Eine spannende Hintergrundstory gibt es in unserem Exklusivbereich dazu mit allen Hintergründen und Perspektiven. Hier. Ansonsten geht es am 2.1 mit DEPOTNEUSTART bei uns los. Zum 9. Mal in 10 Jahren wollen wir den DAX schlagen. Neunmal haben wir es geschafft, schon zu Börse-Online-Zeiten einst. Welche Strategie ist die richtige Strategie für 2020? Volle Pulle Bullenmarkt? Ohne pessimistisch zu sein – schauen Sie auf die Stimmung in den USA. Diese ist explosiv positiv. Dies spricht keinesfalls für einen Durchmarsch.