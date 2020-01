FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich auch am Donnerstag ein eher zäher Handel ab. Gut eine Stunde vor dem Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,14 Prozent auf 13 450 Punkte.

Bereits tags zuvor war der Dax in einer engen Spanne gefangen, aus der ihn auch der fortgesetzte Rekordlauf der US-Börsen nicht herausziehen konnte. Das Rekordhoch bei 13 596 Punkten bleibt jedoch in Reichweite. Der EuroStoxx 50 wird am Donnerstag 0,1 Prozent höher erwartet.