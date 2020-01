Bei Merck ist eine größere Seitwärtsbewegung bestehend seit dem Jahr 2014 innerhalb der Grenzen von rund 70,00 und 115,20 Euro auf der Oberseite klar erkennbar. Innerhalb dieser Spanne wechselten sich die Trendverläufe regelmäßig ab, seit Anfang 2018 herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend. Dieser hatte zum Ende des abgelaufenen Jahres Kursgewinne an die obere Begrenzung hervorgerufen, in dieser Woche versucht sich die Aktie von Merck an einem nachhaltigen Ausbruch darüber. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte dies mittelfristige Signalwirkung für Käufer bedeuten und das Jahr 2020 für Investoren sehr interessant gestalten. Noch aber müssen Anleger zittern, erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs dürfte die Signallage verdeutlichen.