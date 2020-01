Wie M&G-Fondsmanager White dem Value-Stil treu bleibt

Umstände, die für Daniel White, Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund, zwar nicht unbedingt amüsant sind, an die er sich aber erstens bereits bestens gewöhnt hat und die zweitens auch außerhalb seines Einflussbereichs liegen: „Das ist alles andere als eine neue Nachricht. Es sind nur bereits mehr als 10 Jahre, in denen US-Value gegen US-Growth underperformt“, erklärt White und verweist auf den unten eingefügten relativen Performance-Vergleich zwischen Russell 1000 Value Index & Russell 1000 Growth Index.