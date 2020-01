Kaum steigen die Kurse bei der Wirecard Aktie wieder stärker, gehen die Schlagzeilen in der Börsenpresse wieder steil. Vom bevorstehenden Squeeze-Out der Shortseller ist da die Rede, mögliche neue dubiose Aktionen von Shortsellern werden herbei geargwöhnt, Chinaknaller und so weiter. Kann kommen, kann aber auch nicht kommen. Fest steht nur eins: Wirecards Aktie wird volatil bleiben, an ihr werden massive Marktkräfte zerren und ...