Schwellenländer-Aktien: Columbia Threadneedle bevorzugt Gesundheit und Konsum

„Ein brasilianisches Unternehmen, das von diesem Trend profitieren dürfte, ist der private Krankenhausbetreiber Notre Dame Intermedica“, schreibt Dara White, Globaler Leiter für Schwellenländer, in einem aktuellen Kommentar. „Die Attraktivität der Aktie ist im integrierten Modell des Unternehmens begründet, das auf einem effizienten Gesundheitsmanagement-Ansatz basiert.“

Besonders interessant ist der Fondsgesellschaft zufolge auch der Konsumbereich. Denn mit dem zunehmenden Wohlstand veränderten sich die Konsumgewohnheiten. „Ein Beispiel sind Ein-Klick-Käufe: Während der bequeme Einkauf über das mobile Endgerät in den Industrieländern längst gang und gäbe ist, eröffnet PagSeguro den Konsumenten in Brasilien erstmals diese Zahlungsmöglichkeit“, schreibt White und erwähnt damit ein einen besonders spannenden Einzelwert in diesem Segment.