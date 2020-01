Was für ein Volltreffer bei der Paragon Aktie: Wir hatten am 12.Dezember - da noch zu Kursen im Bereich von 12,70 Euro - bereits auf die möglichen charttechnischen Chancen bei dem Titel hingewiesen. „Paragon Aktie: Hier könnte was entstehen!”, titelten wir in unserem 4investors-Chartcheck, in dem wir eine mögliche Trendwende der tief gefallenen Aktie thematisierten. Heute, etwas mehr als einen Monat später, hat sich Paragons ...