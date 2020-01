Wirecard – jetzt bluten die Shorties

Wir hatten am Dienstag und am Mittwoch schon auf die Gefahr – oder die Chance – hingewiesen. Bei Wirecard drohte der Squeeze und jetzt werden die Shorties aus dem Markt gespült. Die Aktie steigt im Hoch auf 131 Euro. Handfeste Nachrichten gibt es keine, allerdings dürfte ein positiver Ausgang des Sonderprüfungsverfahrens erwartet werden. Dann sind weitere Kursgewinne möglich. Bullen greifen weiterhin zum Turbo-Bull DF1ZWJ oder JP8CTH. Wir werden uns in unserem Exklusivbereich heute ausführlich mit Wirecard in einem Spezial beschäftigen. Hier geht’s zum Abo.