Delivery Hero hat eine Wandelanleihe im Volumen von 1,75 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert. „Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17,9 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar”, teilt das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Verzinst werden die Papiere mit einem Satz von 0,25 Prozent in der bis Januar 2024 laufenden Tranche A und 1,00 ...