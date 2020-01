HelloFresh übertrifft Prognose für 2019

Bei HelloFresh scheinen die Geschäfte im Jahr 2019 besser als erwartet gelaufen zu sein. Man rechne mit einem Umsatzwachstum und einer bereinigten EBITDA („AEBITDA”) Marge oberhalb der zuletzt publizierten Prognose, heißt es vonseiten des Unternehmens in einer Mitteilung. Man werde den „vollständigen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 wie geplant am 3. März 2020 veröffentlichen”, so die Gesellschaft ...