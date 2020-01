Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Der Autokonzern will im Diesel-Prozess Vergleich erreichen - AktienanalyseIm Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer zeigt Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) einen Sinneswandel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr