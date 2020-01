Allianz – Weltwirtschaft erst 2021 wieder besser

Die weltweite Konjunktur entwickelt sich derzeit nur langsam. Glaubt man den Prognosen von Allianz SE-Chefvolkswirt Ludovic Subran, ist vor allem Geduld gefragt. Nach einem BIP-Wachstum von mageren 2,5% in 2019 sollte sich die Weltkonjunktur im lfd. Jahr zunächst auf 2,4% noch einmal verlangsamen.

Für Deutschland, wo 2019 eine Rezession vermieden werden konnte, geht die Allianz von stark eingetrübten Wachstumsaussichten in den nächsten Quartalen aus. Zu sehr belasten die hohe Exportabhängigkeit und die Probleme der Autoindustrie. Soweit die Makrosicht. Auf Unternehmensebene hat es bei den weltweiten Top-Risiken an der Spitze der Gefahrenliste einen Wechsel gegeben. Cybervorfälle sind erstmals das wichtigste Geschäftsrisiko für Unternehmen weltweit, so das Ergebnis des jetzt vorgestellten Allianz Risk Barometers. Somit haben IT-Gefahren das Risiko einer Betriebsunterbrechung auf den zweiten Rang verdrängt.

Das Risiko Betriebsunterbrechung, das in Deutschland weiter auf Platz 1 ist, nahm weltweit seit 2013 den Spitzenplatz ein, damals lag Cyber noch an 15. Stelle. Die Sorge vor rechtlichen Veränderungen im Wirtschaftsumfeld (Platz 3) infolge von Handelskriegen, Zöllen oder Wirtschaftssanktionen und die Folgen des Klimawandels (Platz 7) sind weltweit die größten Aufsteiger in der Rangliste der Geschäftsrisiken.

