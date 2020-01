Der Bitcoin kann seine Aufwärtsbewegung weiter nach oben durchsetzen. Wir haben damit das Hoch der Welle B in Rot angepasst und die Wahrscheinlichkeit eines Anlaufens des $10000 Bereiches auf 45% erhöht.

Wie bereits in den letzten Updates immer wieder hervorgehoben, kann es im Bereich der $10000 Auch zu einem direkten Durchmarsch der Bullen auf noch höhere Kurse kommen. In diesem Fall würden wir von einem hinterlegten Boden in Welle 2 ausgehen und müssten mit deutlich höheren Kursen rechnen.