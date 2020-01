Die m:access-notierte FCR Immobilien trennt sich von einem Objekt in Duisburg. Das 2018 vom Unternehmen erworbene ehemalige C&A-Gebäude mit einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern wird an einen Projektentwickler verkauft. Man habe damit einen siebenstelligen Veräußerungsgewinn erzielen können, so FCR Immobilien am Donnerstag. Man habe sich aufgrund einer „attraktiven Verkaufsopportunität” gegen die eigene ...