GORE German Office verkauft voll vermietete Büro-Immobilie

GORE German Office Real Estate meldet den Verkauf einer Immobilie im münsterländischen Telgte. Das Bürogebäude sei an einen institutionellen Immobilieninvestor veräußert worden, so das m:access-notierte Unternehmen am Donnerstag. Zum Verkaufspreis macht GORE keine Angaben, es sei Stillschweigen vereinbart worden. „Der entsprechende Vertrag wurde notariell beurkundet, das Closing der Transaktion wird bis Ende Februar 2020 ...