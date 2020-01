Bisher schien die Frage der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, die Anfang Februar erfolgen soll, eindeutig. Dem Amtsinhaber fehlen vier Stimmen, um wiedergewählt zu werden, genauer, ihm würden auch vier Stimmenthaltungen genügen. Sollten allerdings alle Abgeordneten der Opposition in allen drei Wahlgängen gegen Bodo Ramelow votieren, wäre sein Wahl fehlgeschlagen. So weit so klar. Nun

Der Beitrag Benötigt Bodo Ramelow nur eine einzige Stimme, um Ministerpräsident zu werden? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.