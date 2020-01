Die Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich E-Sport:

New Wave Esports

New Wave Beteiligung organisierte eines der weltweit größten Super Mario Smash Bros Event

Even Matchup Gaming Inc. (EMG), ein Portfoliounternehmen, das zur New Wave Esports gehört, organisierte in New York ein weltweit beachtetes Spektakel. Das Untenehmen richtete die Meisterschaft für Super Mario Smash Bros “Let’s Make Big Moves” aus.

Es war der bisher größte solche Wettbewerb in New York und außerdem die bedeutendste Meisterschaft von Smash Ultimate, der jemals an der Ostküste der USA ausgetragen wurde.

Mit 750 Turnierteilnehmer und über 344.000 Zuschauern, die sich online bei Twitch live zuschalteten, gehörte diese Meisterschaft zu den weltweit größten und wichtigsten Events für E-Gaming in diesem Jahr.

EMG Erfolg lässt Komplettübernahme zu

An der Even Matchup Gaming (EMG) ist New Wave Esports zurzeit mit 18 Prozent beteiligt, hat aber im Zuge des großen Erfolgs am 2. Dezember 2019 eine Vereinbarung geschlossen, die einen endgültigen Aktienkaufvertrag zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von EMG beinhaltet.

Der Erfolg der Eventreihe “Let’s Make Big Moves” bestärkt New Wave Esports in ihrer Entscheidung, die Gesellschaft EMG zu übernehmen.

Jetzt ist der Weg für erstklassige Partnerschaften frei

Unternehmerisch lässt sich dieser großartige Erfolg und die rasant wachsende Fanbasis zeigt sich jetzt in Form von erstklassigen Partnerschaften, die sich rasend schnell in finanzielle Erfolge ummünzen lassen.

Gaming-Anbieter und Sponsoren haben ein immenses Interesse daran, bei führenden Spitzen-Events zu werben.

Milliardenkonzern BenQ wirbt auf den Events

EMG veranstaltete die Meisterschaft unter großer Unterstützung von weltbekannten Marken, zu denen auch schon erste Milliardenkonzerne gehören, wie dem Gaming-Monitor Spezialisten BenQ (Börse Taipeh: 8215), der eine 6 Milliarden Taiwan Dollar Marktkapitalisierung besitzt. Stark wachsende Unternehmen aus dem Gaming-Umfeld. wie EFuse, Master Hand Gaming, Waveform Entertainment, Thunder Gaming, VG Bootcamp, House of 3000 und GenGame traten ebenfalls als Sponsoren auf.