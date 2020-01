Geballte Finanzexpertise an der FINANZ’20 in Zürich

Unter dem Messemotto «Traditional values in a digital World» setzt die FINANZ’20 vier Themenschwerpunkte. Zum Auftakt des ersten Messetags wird die amerikanischen Ökonomie-Professorin Stephanie Kelton, die für ein radikales Umdenken bei der Geldpolitik und den Staatsfinanzen plädiert, für eine kontroverse Diskussion zur modernen Geldmarkttheorie sorgen und die Klingen mit dem früheren Chefvolkswirt der Allianz Gruppe, Michael Heise, sowie mit Tobias Straumann, Professor für Wirtschaftsgeschichte, kreuzen.

Eine Zwischenbilanz zum schnellwachsenden Bereich nachhaltiger Anlagen ziehen am zweiten Messetag Kelly Hess, Direktor Projects von Swiss Sustainable Finance; Cornelia Meyer, bekannt für ihre Energieexpertise in verschiedenen internationalen Medien; Rudolf Rechsteiner, Präsident der Ethos Stiftung, sowie Sebastian Utz, Assistenzprofessor an der School of Finance der Universität St. Gallen.