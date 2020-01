Die Scale-notierte Noratis hat am Donnerstag erste Eckdaten zum Jahr 2019 vorgelegt. „Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden”, sagt Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. „Die Noratis ist auf Kurs und soll auch 2020 weiter wachsen”, so der Manager des Immobilien-Unternehmens aus Eschborn.Den Bestand an Immobilien habe man auf Jahressicht um 26 Prozent auf 2.411 Einheiten erhöht, womit die vermietbare ...