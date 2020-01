Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Dezember-Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA können als erfreulich bezeichnet werden, so die Analysten der Nord LB.Das Weihnachtsfest habe nun in einem eigentlich eher schwierigen 4. Quartal also doch noch für einen versöhnlichen Jahresausklang im US-Einzelhandel gesorgt. [ mehr