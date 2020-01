Das Immobilienunternehmen DIC Asset hat erste Daten für das Jahr 2019 vorgelegt. Man habe „mit Funds from Operations in Höhe von rund 95 Millionen Euro, Bruttomieteinnahmen von rund 102 Millionen Euro sowie mit einem segmentübergreifenden Transaktionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro, davon 1,9 Milliarden Euro Ankäufe, alle prognostizierten Jahresziele erreicht oder übertroffen”, teilt die Gesellschaft am Donnerstag mit. Die ...