Ulta Beauty - die Aktie des Kosmetik-Konzerns schenkt uns einen Pullback!

Breakout-Pullback - Tradingstrategie

Symbol: ULTA ISIN: US90384S3031

Rückblick: Ulta Beauty ist einer der größten Kosmetik-Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen beschäftigt 44.000 Mitarbeiter und bietet mehr als 20.000 Produkte an. Am 30. August eröffnete die Aktie aufgrund schwacher Quartalszahlen um 30 Prozent niedriger. Aktuell arbeitet das Papier des Beauty-Konzerns an der Bodenbildung.