JinkoSolar Aktie: Wird das Hoch geknackt?

JinkoSolar soll für das Solarenergie-Projekt „Almelo“ in Holland Solarmodule mit einer Gesamtkapazität von 40 Megawatt liefern. Zudem kommen weitere Solarenergie-Projekte in Mexiko und Spanien sowie eine Demonstrationsanlage in China dazu. Darüber hinaus hat JinkoSolar seine Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner in Brasilien verlängert. Gute Nachrichten für das Unternehmen, die auch den Kurs der Aktie in den vergangenen Wochen angeschoben haben.

Charttechnische Analyse der ... Weiterlesen