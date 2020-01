FRANKFURT (dpa-AFX) - In einer von Kurs-Stagnation geprägten Woche dürfte der Dax am Freitag nochmal einen Versuch nach oben starten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,51 Prozent auf 13 498 Punkte.

Auf Wochensicht würde der Dax damit letztlich aber nur knapp im Plus landen. Die Commerzbank sieht den Dax zum Jahresende weiterhin bei "konservativen" 13 700 Punkten, da die Aktienmärkte bereits recht hoch bewertet und die Anleger sehr optimistisch seien. Der EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen mit 0,3 Prozent im Plus erwartet.