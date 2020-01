Deutsche-Telekom-Aktie oder Bundesanleihe – was vor 10 Jahren der bessere Kauf gewesen wäre

So viel hat eine 10-jährigen Bundesanleihe abgeworfen

Die Bundesanleihe mit der Wertpapierkennnummer 113540 wurde am 30.04.2010 aufgelegt und wird ihren letzten Kupon in Höhe von 3 % p. a. am 30.04.2020 ausschütten. Der Einfachheit halber – und zur besseren Vergleichbarkeit – gehe ich in meiner Berechnung einfach einmal davon aus, dass die Anleihe bereits heute fällig ist, was bedeutet, dass wir unsere 5.000 Euro plus den letzten Kupon heute zurückerhalten.

Unsere Bundesanleihe hat ihren Anlegern in den letzten zehn Jahren damit die folgenden Ausschüttungen beschert.

30.04.2011 30.04.2012 30.04.2013 30.04.2014 30.04.2015 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro

Quelle: finanzen.net

Macht insgesamt 1.500 Euro Ausschüttungen – hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an, nicht wahr? Lass uns nun einen Blick darauf werfen, wie sich die Deutsche-Telekom-Aktie in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.

Und so viel hätte man mit der Deutschen-Telekom-Aktie verdient

Lass uns zunächst einmal die Dividenden aufaddieren, anschließend rechnen wir den Kursgewinn hinzu.

03.05.2010 12.05.2011 24.05.2012 16.05.2013 15.05.2014 21.05.2015 25.05.2016 31.05.2017 17.05.2018 28.03.2019 0,78 Euro 0,70 Euro 0,70 Euro 0,70 Euro 0,50 Euro 0,50 Euro 0,55 Euro 0,60 Euro 0,65 Euro 0,70 Euro

Quelle: finanzen.net