Sixt glänzt mit Kaufsignal in 2020

Noch Mitte 2018 feierten sich die Börsen selbst, Sixt konnte im gleichen Zeitraum ein Verlaufshoch bei 119,70 Euro markieren. Ende selben Jahres stand der Kurs des Papiers bei gerade einmal 63,85 Euro. Von diesen Tiefständen konnte sich Sixt jedoch rasch wieder lösen und bereits Anfang 2019 ein Zwischenhoch bei 103,40 Euro etablieren. Nach dieser steilen Aufholjagd musste jedoch eine zwischengeschaltete Konsolidierung her, die sich allerdings in Gestalt einer bullischen Flagge präsentiert hatte. Aus diesem Konstrukt ist Sixt zu Beginn dieser Handelswoche endgültig auf der Oberseite ausgebrochen und stellt damit ein eindeutiges Kaufsignal auf Wochenbasis dar.

Wochenschluss entscheidend

Nach technischen Bewertungskriterien dürfte nun eine zweite große Kaufwelle ähnlich der aus Anfang 2019 starten und das Wertpapier weiter gen Norden vorantreiben. Dabei rücken erneut die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 103,40 Euro in den direkten Fokus der Marktteilnehmer, sogar eine überschießende Welle an 110,00 Euro wäre im mittelfristigen Zeitfenster möglich. Das aktuell vorliegende Momentum kann sogar für den direkten Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter das Niveau von 89,00 Euro walten lassen, in diesem Zusammenhang könnte sich der Vorstoß aus dieser Woche durchaus noch als klassisches Fehlsignal entpuppen. Die Folge wäre erneute Abgaben, hier dürfte das Verlaufstief aus Ende November bei 81,40 Euro ein erstes Ziel darstellen. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, müssten Rücksetzer sogar auf 75,00 Euro einkalkuliert werden.