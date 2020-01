VARTA - Stopp nachziehen!

Es wurde zuvor eine Long-Position im Bereich von 80,00 Euro an der 200er-Tageslinie eröffnet. Die Aktie des 1887 gegründeten Unternehmens ist an der 200er-Tageslinie nach kräftig oben abgeprallt. Es könnte allerdings zu einem erneuten Rücklauf kommen. Die Aktie dürfte im Bereich der 200er-Tageslinie auspendeln und in der Folge wieder ansteigen. Der Stopp der Long-Position sollte hochgezogen werden.

Trading-Strategie: