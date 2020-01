---------------------------------------------------------------------------

Laufzeitfonds La Française Rendement Global 2025 knackt Milliardengrenze

* 1,075 Milliarden US-Dollar Assets under Management.

* Fokus auf internationalen Anleihen und anderen Schuldverschreibungen.

* Fonds für Investoren in Deutschland zugänglich.



Bereits zwei Jahre nach Auflage1 erreicht der La Française Rendement Global 2025 Fonds (ISIN FR0013258647) 958 Millionen Euro (1,075 Milliarden US-Dollar) in Assets under Management. Der Laufzeitfonds verfügt über ein diversifiziertes globales Portfolio mit 160 hochverzinslichen Emittenten, die ein durchschnittliches Rating von B+ und eine durchschnittliche Nettorendite2 von 3,48 % aufweisen (Quelle: La Française, Stand 31.12.2019). Der Fonds wird von Akram Gharbi, Thibault Chrapaty, Gabriel Crabos und Jaafar Ibaraghen gemanagt. La Française AM verwaltet derzeit ein Kreditvolumen von fast 8 Milliarden Euro.



La Française Rendement Global 2025, ein diskretionärer globaler High Yield-Fonds mit fester Laufzeit. Dieser Fonds profitiert von zwanzig Jahren und 2,3 Milliarden Euro Investmenterfahrung. Die Investmentstrategie ist darauf ausgerichtet, Zins- und Kreditrisiken zu minimieren und dennoch eine potenziell attraktive Rendite zu erzielen. Hinsichtlich des Kreditrisikos deckt das große Anlageuniversum ein breites Spektrum von Ländern und Emittenten ab, darunter auch Schwellenländer. La Française verfolgt einen selektiven Ansatz in einem Umfeld, in dem die Kreditqualität zwar weiterhin angemessen, die Auswahl aber aufgrund des potenziellen Ausfallanstiegs, insbesondere in zyklischen Branchen infolge des Handelskriegs und der weltweiten Konjunkturabschwächung, von entscheidender Bedeutung ist. Die Strategie ist eine Kombination aus Carry und Arbitrage im Falle neuer Marktchancen oder eines erhöhten Ausfallrisikos bei einem der im Portfolio gehaltenen Emittenten.