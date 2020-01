Österreichisches Fondsdomizil erreicht neues Rekordvolumen | Nachhaltige Produkte besonders gefragt

Trotz der geopolitischen Spannungen und den von Amerika ausgehenden Verwerfungen im Welthandel haben sich die europäischen und internationalen Kapitalmärkte sehr gut entwickelt. Dies führte auch dazu, dass die Nachfrage nach Investmentfonds in Österreich stark angezogen hat. So erhöhte sich das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-VWGs gegenüber dem Jahresultimo 2018 um rund 12,36 Prozent auf 184,9 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen in Summe rund 3,59 Mrd. Euro, wobei auf die institutionellen Anleger 1,72 Mrd. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 1,87 Mrd. Euro.

Im Aktienfondsbereich kam es zu Nettomittelzuflüssen von rund 0,85 Mrd. Euro und in den für die Industrie besonders wichtigen Bereich der vermögensverwaltenden Fonds flossen 3,67 Mrd. Euro. Im Rentenfondsbereich gab es Abflüsse in der Höhe von rund 1 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen 2019 betrug rd. 1,50 Mrd. Euro und die Kursgewinne beliefen sich auf rd. 18,25 Mrd. Euro.

Im Bereich der Nachhaltigen Investmentfonds kam es im Berichtsjahr fast zu einer Verdoppelung des Fondsvermögens. So erhöhte sich das Fondsvolumen von rund 5,79 Mrd. Euro auf 10,55 Mrd. Euro (+45,13 Prozent). Die 1 Jahres Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 28,61 Prozent, die gemischten nachhaltigen Portfolios performten mit 14,23 Prozent und die nachhaltigen Rentenfonds mit 3,9 Prozent.