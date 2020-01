Bergos Berenberg Marktausblick 2020: Aktien haben weltweit noch Potenzial

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit einer Wachstumsprognose von 2,1 Prozent für den US-Markt positioniert sich Till Budelmann, Kapitalmarktstratege von Bergos Berenberg, optimistischer als viele andere. Seinen Optimismus stützt er vor allem auf die Renditen von US-Aktien, die gegenüber Anleihen, seiner Meinung nach, aussichtsreich sind.Die Weltwirtschaft ist zweigeteilt: Während sich der Konsum- und Dienstleistungsbereich gut entwickelt, steckt der industrielle Sektor in der Krise. So lag etwa in den USA der ISM Manufacturing Index zuletzt spürbar unter der entscheidenden Marke von 50. Vor allem die politischen Probleme, allen voran der Handelsstreit zwischen den USA und China, haben den Sektor belastet. Dennoch gehen wir davon aus, dass sich das weltweite verarbeitende Gewerbe 2020 etwas stabilisiert. So dürfte die Teilvereinbarung, der so genannte Phase-One-Deal, zwischen den USA und China vorerst für Entspannung im Handelsstreit sorgen. Auch beim Brexit, der aller Voraussicht nach Ende Januar erfolgen wird, ist etwas Ruhe eingekehrt. Der Konflikt USA-Iran hat sich seit Jahresbeginn zwar verschärft und stellt unleugbar eine moralische Belastung dar. Aus Investorensicht betrachten wir ihn bislang jedoch primär als politisches Thema ohne starken wirtschaftlichen Einfluss. Dies würde sich natürlich ändern, wenn es tatsächlich zum Krieg käme.Keine Rezession2020 erwarten wir keine globale Rezession. Unsere Prognosen liegen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr für die Eurozone bei 1,0 und für China bei 5,9 Prozent und entsprechen in etwa der Konsensschätzung. Für die USA sind wir optimistischer als die durchschnittliche Ökonomen-Meinung und rechnen mit 2,1 Prozent Wachstum für 2020. Auch wenn die Konjunkturaussichten nicht so schlecht scheinen, eine Zinswende nach oben erwarten wir vorerst nicht. Vielmehr werden die Notenbanken weltweit die Märkte 2020 mit einer expansiven Politik unterstützen. Allerdings dürfte die US-Notenbank im laufenden Jahr von weiteren Zinssenkungen absehen.Moderates Gewinnwachstum und Renditevorteil gegenüber AnleihenNach dem außerordentlich starken Gewinnwachstum 2018 sind die Unternehmensgewinne 2019 kaum vom Fleck gekommen, in Europa deutet sich sogar ein leichter Rückgang an. Dennoch sind die Aktienkurse deutlich gestiegen, globale Aktien haben im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent zugelegt. In der Folge haben sich die Aktienbewertungen ausgeweitet. Sind Aktien jetzt zu teuer?