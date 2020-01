PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag nach einer eher kraftlosen Vorstellung am Vortag wieder an Schwung gewonnen. Neue Rekordstände an den US-Börsen und der erfolgreiche Start der Berichtssaison sorgten auch in Europa für Nachfrage.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,87 Prozent auf 3807,04 Punkte. In Paris rückte der Cac 40 um ein Prozent auf 6098,46 Zähler vor. In London legte der FTSE 100 zuletzt um 0,77 Prozent auf 7668,32 Punkte vor.