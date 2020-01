Trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran sind die Börsen fest in das neue Jahr gestartet.

Status Quo

Trotz der kriegerischen Auseinander­setzungen zwischen den USA und dem Iran sind die Börsen fest in das neue Jahr gestartet. Im Handelskon­flikt zwischen den USA und China soll eine Beruhigung eintreten und vom Brexit, der zum Ende des Monats beginnen soll, hört man nichts. Die US-Aktienmärkte verzeichnen sukzessive neue All-time-highs und der Dax notiert nur knapp unter seinem Peak aus 1Q2018. Wir sehen hier eine große Divergenz zwischen Realität und Kursniveaus und erwarten – wann auch immer in den nächsten Wochen – einen stärkeren Rücksetzer. Wir halten unverändert eine Short-Position in Dax und Nasdaq von jeweils rund 5% des Gesamtvolumens.

Anleihen der ersten Qualität (AAA bis BBB) als auch der zweiten Qualität (BB bis B-) notierten mangels neuer Impulse der Zentralbanken seitwärts. WTI-Rohöl notierte beim US-Angriff auf den Iran bis auf 64 US-$/Barrel. Nachdem die Gegenschläge des Iran bisher moderat waren, fiel das Barrel sehr zügig wieder auf 57 US-$. Gold notierte sukzessive fester bis auf 1.575 US-$/Unze in der Spitze, um hiernach leicht nachzugeben.