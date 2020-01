Impact Investing: Erstes Gemeinschaftsprojekt von OeEB und Bank Gutmann erfolgreich gestartet

Das gleichzeitige Streben nach finanzieller Rendite sowie nach vorab definierten sozialen und/oder ökologischen Zielen bezeichnet man als Impact Investing. Mit dem Gutmann OeEB Impact Fund hat die Privatbank im Dezember 2019 mit seinem Kooperationspartner, der Oesterreichischen Entwicklungsbank, ein Produkt auf den Markt gebracht, bei dem die Veranlagungen einen Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs, Sustainable Development Goals) leisten. Dazu zählen u. a. Armutsbekämpfung, Geschlechtergleichstellung, menschenwürdige Arbeitsbedingungen oder verantwortungsvolle Produktion. Der gemeinsame Impact-Ansatz macht diese Ziele nochmals konkreter und vor allem messbar.

Outcome mit Impact„Zur Erreichung der UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung fehlen weltweit eine Billion Dollar – pro Jahr (!)“, so Hannes Manndorff, Managing Director der Abteilung Equity der OeEB, die auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung im Bereich Impact Investing im Privatsektor von Entwicklungs- und Schwellenländern verweisen kann. „Kapital, das sinnstiftend und ertragreich zugleich investiert werden könnte, aber von der öffentlichen Hand alleine nicht aufgebracht werden kann. Für diese Volumina braucht es auch private Investoren.“

Die Bank Gutmann verfügt über 20 Jahre Expertise in Private Equity und verwaltet aktuell fünf Dachfonds mit bisher über 50 durchgeführten Investments und einem Volumen von 260 Mio. Euro. Nikolaus Görg, Head of Private Markets und Projektverantwortlicher bei der Bank Gutmann: „Das Interesse bei unseren Kunden war erwartungsgemäß hoch. Das erste Closing beim Gutmann OeEB Impact Fund konnten wir bereits binnen weniger Wochen nach Vertriebsstart abschließen. Als ‚first mover‘ in dieser Konstellation sehe ich aber auch darüber hinaus noch großes Entwicklungspotenzial.“ Görg rechnet damit, binnen eines Jahres das Veranlagungsvolumen zumindest verdoppeln zu können.