FRANKFURT (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet ist an der Börse erstmals etwas mehr als eine Billion Dollar wert. Der Internet-Gigant knackte am Donnerstagabend die magische Marke und schaffte als viertes US-Unternehmen eine 13-stellige Marktkapitalisierung. Am Freitag dürfte es nach dem Rekordhoch von knapp über 1450 US-Dollar weiter aufwärts gehen. Die Aktie legte an der elektronischen Börse Nasdaq vor Handelsbeginn zuletzt um etwas mehr als 1 Prozent zu.

Die Eine-Billion-Dollar-Bewertung war bereits Apple , Microsoft und Amazon gelungen, wobei letztere Aktie zuletzt wieder deutlich tiefer gehandelt wurde. Wertvollstes Unternehmen der Welt ist daneben der saudische Ölkonzern Aramco , der im vergangenen Dezember an die Börse ging, mit zuletzt umgerechnet gut 1,8 Billionen Dollar.