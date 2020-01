The Singularity Group verstärkt sich mit CIO und CCO

Zu seinen Aufgabenbereichen zählen unter anderem die fortlaufende Optimierung der Methodik und Identifizierung jener Titel, die TSG in den Nasdaq Singularity Index aufnimmt, sowie die bedarfsgerechte, individuelle Beratung der Kunden. Außerdem wird er für diese neue Konzepte und Anlagestrategien rund um angewandte Innovation – vor allem außerhalb des Technologiesektors – erarbeiten.

Hung kommt von Swisscanto Invest, wo er zuletzt als Senior Portfolio Manager und Deputy Head Alternative Investments im Bereich Liquid Alternatives für Hedgefonds- und Alternative Risk Premia (ARP)-Lösungen verantwortlich war. Davor war er bei UBS Global Asset Management als Hedge Fund Analyst und Portfolio Manager tätig. Gregory Hung hält einen Master in Banking and Finance von der Universität St. Gallen (HSG) mit Schwerpunkt auf Quantitative Finance, Corporate Finance und Ökonometrie. Zudem ist er CAIA-Charterholder.

Vor ihrem Eintritt bei The Singularity Group war Katharina Böhringer Head of Marketing beim Fintech-Startup Advanon und baute die Content Creation- und PR-Abteilung der Premium-Sportswear-Marke KJUS auf. Die Schwerpunkte der Kommunikationsexpertin liegen in digitalen Marketing- und Content-Strategien, Content Creation, Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus und Copywriting. Sie arbeitete seit 2002 unter anderem als Journalistin für verschiedene Medien wie die Frankfurter Rundschau und sueddeutsche.de, leitete internationale Kampagnen und betreute als PR-Beraterin internationale Kundenetats im Gesundheitsbereich.