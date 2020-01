Union-Investment-Experte Max Holzer: Dollar-Schwäche mit Folgen

Keine andere Währung beeinflusst die Kapitalmärkte so stark wie der US-Dollar. Max Holzer von Union Investment erklärt was passiert, wenn er schwächelt.US-Präsident Donald Trump wünscht sich einen schwachen US-Dollar. Das hätte vielfältige Auswirkungen auf sämtliche Asset-Klassen: Denn unabhängig vom Trumps Anti-Globalisierungskurs ist der Greenback immer noch das Schwungrad der Weltwirtschaft.Gut drei Jahre nach Trumps Wahlsieg im November 2016 notiert die US-Währung fast auf dem gleichen Niveau wie damals. Das kann dem Präsiden nicht gefallen. Dem lautstarken Verfechter eines schwächeren Greenbacks ist es in seiner Amtszeit nicht gelungen, den Wert der heimischen...