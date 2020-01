US-Anleihen geben mehrheitlich nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Vor allem in langen Laufzeiten ging es mit den Kursen deutlich nach unten. Am Markt wurde auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten verwiesen.

Im Dezember war die Zahl der Wohnungsbaubeginne in den USA ungewöhnlich stark um rund 17 Prozent im Monatsvergleich gestiegen. Analysten hatten nur einen leichten Zuwachs von etwa einem Prozent erwartet.