Die E.On Aktie klettert heute erneut spürbar. Damit baut der DAX-Wert seine Aufwärtsbewegung aus, die schon Mitte August 2019 bei 8,076 Euro begonnen hat und heute in der Spitze 10,246 Euro erreicht. Der aktuelle Aufwärtsimpuls hat seinen Ausgangspunkt am 8. Januar 2020 bei 9,332 Euro und verläuft für normale Verhältnisse bei der E.On Aktie äußerst steil. Charttechnisch birgt dies Spannung, denn in dieser besonderen ...