MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - In Osteuropa haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag zumeist wenig bewegt. An der Moskauer Börse aber hellte sich die Stimmung noch weiter auf.

Der Moskauer RTSI-Index baute sein Kursplus vom Vortag deutlich aus und gewann 1,55 Prozent auf 1637,75 Punkte. Am Donnerstag war der Wirtschaftsexperte Michail Mischustin zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden.