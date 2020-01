Schauen wir zunächst auf die aktuellen Quartalszahlen, die den angelaufenen Aufwärtsimpuls initiierten. Das Unternehmen präsentierte den Marktakteuren für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2020 (3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2019) einen Nettoumsatz in Höhe von 25,153 Mio. CAD. Es wurde ein Verlust in Höhe von -0,863 Mio. Mio. CAD sowie ein adjustiertes EBITDA in Höhe von +4,867 Mio. CAD ausgewiesen. Auch in diesem Fall ist ein Vergleich zum Vorquartal (4. Quartal des Fiskaljahres 2019, 3-Monats-Zeitraum zum 31.08.2019) von größerer Aussagekraft. Im Vorquartal erzielte OrganiGram Holdings einen Nettoumsatz in Höhe von „nur“ 16,290 Mio. CAD, bei einem Nettoverlust in Höhe von -22,456 Mio. CAD sowie einem negativen EBITDA in Höhe von -7,907 Mio. CAD. Entsprechend wohlwollend wurden die aktuellen Daten von den Marktakteuren aufgenommen.

Aus charttechnischer Sicht könnte sich nun mit den beiden markanten Tiefs bei 2,6 CAD (aus dem November) sowie 2,5 CAD (aus dem Januar) ein Doppelboden herausbilden. Um dieses Szenario voranzutreiben, muss die Aktie den aktuellen Ausbruchsversuch über die 4,1 CAD weiter manifestieren und über die eminent wichtige Widerstandszone um 5,0 CAD. Gleichzeitig gilt es, einen Rücksetzer unter die 3,0 CAD zu vermeiden. Im besten Fall halten bereits die 3,5 CAD